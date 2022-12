In diesem Jahr verstarb Queen Elizabeth. Sie wurde 96 Jahre alt. 70 Jahre regierte sie das englische Königreich. Die Queen prägte wie kaum ein anderer Monarch nicht nur das britische Empire, sondern auch Europa. Viele Menschen können sich nicht an eine Zeit ohne die Queen erinnern. Sie war immer da, immer präsent, immer gleichbleibend in ihrer Art zu regieren, zu leben und zu lächeln – wenngleich manches sicherlich nur scheinbar war. Wenn großen Persönlichkeiten etwas zustößt, fühlen sich viele Menschen verunsichert, als ob ihnen ein Stück Stabilität genommen wurde. Sterben Rock- und Poplegenden, trauern Fans um den Menschen und seine Musik. Aber auch um die eigene Jugend, um das Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit.

Die englische Königin hingegen vertrat als Sinnbild für Moral, Disziplin und Kontinuität Werte, an denen man sich orientierte und ausrichtete. Aber sie war auch bekannt für ihren Humor. Durchaus schlagfertig reagierte sie auf Anfragen und schaffte es, auch ohne Worte subtile Zeichen zu setzen. Als es um die Abstimmung zum Brexit ging, kleidete sie sich in den Farben Europas. Diese kleine, starke Frau wünscht man sich zurück. Kürzlich wurde sie gesichtet: Als sie aus den Fenstern eines Vans den Neustadtern zulächelte. Was sie sah, schien ihr zu gefallen. God save the Queen.