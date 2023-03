Ein Ehepaar muss sich nach einer Polizeikontrolle nun in zwei Strafverfahren verantworten. Laut Polizeibericht waren die 55-Jährige und der 60-Jährige am Samstag um 8 Uhr in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Audi des Ehepaars, an dessen Steuer der Ehemann saß, immer noch über eine ausländische Zulassung verfügt, obwohl die 55-jährige Halterin seit über zweieinhalb Jahren in Deutschland gemeldet ist. Das Auto hätte umgemeldet werden müssen. Daher muss sich die Frau laut Polizei nun wegen des Zulassens des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Ferner muss sich ihr Ehemann als Fahrer und Nutzer des Autos strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes verantworten.