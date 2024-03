Auch wenn sich für die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten viel verbessert hat, ist noch viel Luft nach oben.

Heute ist der Internationale Tag der Frau. Er entstand in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Zum ersten Mal fand er am 19. März 1911 statt. Die Vereinten Nationen riefen das Jahr 1975 zum Internationalen Jahr der Frau aus und rückten ihn neu ins Bewusstsein.

Manche fragen sich ja vielleicht: Haben wir so etwas heute denn überhaupt noch nötig? Ist denn nicht mittlerweile alles geklärt für uns Frauen? Und haben wir nicht ganz andere Probleme?

Ich finde es gut und wichtig, dass es diesen Tag gibt!

Manches, was uns heute in Deutschland so selbstverständlich erscheint, gibt es noch gar nicht so lange. Dass wir in Deutschland als Frauen über unser Leben und unseren Körper selbst bestimmen können und wir viele Möglichkeiten haben, uns zu entfalten, ist das Ergebnis großer Anstrengungen und Mühen vieler mutiger und leidensfähiger Frauen vor uns. Es gilt diese Errungenschaften zu schützen und zu bewahren!

Es hat sich tatsächlich viel getan seit dem ersten Tag der Frau. Frauenwahlrecht, Öffnung von Bildungseinrichtungen für Mädchen und Frauen. Seit 1958 gibt es in unserer pfälzischen Kirche Pfarrerinnen, die auch 1968 dann endlich dieselben Rechte bekamen wie die Männer. Es ist toll, welche Möglichkeiten junge Mädchen, die heute bei uns geboren werden und aufwachsen, haben. Ihnen stehen fast alle Berufswege offen und immer mehr Frauen erreichen auch Führungspositionen. Weltweit sieht das Ganze natürlich überhaupt nicht so rosig aus. Die Weltbank hat in dieser Woche festgestellt, dass Frauen weltweit im Schnitt nur 64 Prozent der Rechte der Männer haben. Auch Armut ist weltweit gesehen eher weiblich. Aber auch in Deutschland ist noch längst nicht alles so wie es sein sollte. Frauen verdienen auch bei uns 18 Prozent weniger als Männer. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet, meistens von ihrem Partner oder Expartner. In letzter Zeit mehren sich auch im Internet die frauenfeindlichen Äußerungen. Frauen in der Politik oder in den Medien müssen damit rechnen, aufs Übelste beleidigt zu werden. So sieht eine gerechte Gesellschaft für mich nicht aus. Da ist noch viel Luft nach oben.

Leider wurde die Bibel viel zu lange so ausgelegt, dass sie gegen die Frauen verwendet wurde. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Ich glaube fest daran, dass für Gott alle Menschen gleich viel wert sind. Jesus hat Frauen gleichwertig behandelt und in den ersten christlichen Gemeinden wurde Gleichberechtigung gelebt. Lassen wir uns nicht entmutigen, sondern voller Vertrauen auf Gottes Nähe und Unterstützung weiter daran arbeiten, dass überall in der Welt alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität und Geschlecht in Gerechtigkeit und Frieden und in Harmonie mit der Schöpfung leben können.

Die Autorin

Martina Horak-Werz, Pfarrerin, Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk Neustadt