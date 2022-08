Die Vernetzung klappt! Zum ersten Mal steht bei der 33. Literaturvilla-Lesung am kommenden Donnerstag im Mußbacher Herrenhof jetzt ein Mitglied des befreundeten Neustadter Autorennetzwerks „Textur“ als Solist im Mittelpunkt: Der Süd-pfälzer David Emling (35) liest in der auf junge Literatur spezialisierten Reihe aus seiner Novelle „Daniels Hang“. Für Musik sorgt der international bekannte Gitarrist und Komponist Claus Boesser-Ferrari.

Die im Frühjahr bei Neuwerk, einem Imprint des Freiburger Kulturmaschinen-Verlags, erschienene Erzählung des in Neustadt bei der Arbeiterwohlfahrt beschäftigten Bellheimers handelt von Daniel Eckhart, Anfang 30 und ein typischer Vertreter der „Generation Y“, der sein Geld mit einem Bürojob in einer Werbeagentur verdient, sich aber eigentlich viel lieber mit Philosophie, Literatur und anderen intellektuellen Themen beschäftigt. Seine Freundin Jana ist Fotografin beim Kulturdezernat der Stadt und hat sich den Wunsch, von einer künstlerischen Arbeit leben zu können, somit erfüllt. Daniel jedoch ist hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch nach einem sicheren (Lebens-)Umfeld durch die Arbeit und seinem Traum, irgendwann die „normale Arbeit“ aufzugeben und als Philosoph und Essayist zu leben. Ist er bereit, Risiken einzugehen, um seinen Traum zu leben? Oder rutscht er den „Hang“ in die austauschbare Normalität hinunter wie so viele andere?

„Wir sind, glaube ich, eine Generation, die an zu vielen Optionen zu ersticken droht“, beschrieb der Autor kurz nach der Veröffentlichung gegenüber der RHEINPFALZ die Ausgangslage für das Werk. „Bei unseren Großeltern ging es in dem Alter nach dem Krieg ums bloße Überleben. Bei unseren Eltern gab es, im Vergleich zu heute, oft gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel etwas zu studieren oder in die Welt hinaus zu ziehen.“ Heute sei man, auch medial, mit einer schwindelerregenden Zahl von Möglichkeiten konfrontiert, sein Leben zu gestalten. Und zweifle deshalb bei jedem Schritt, ob man wirklich in die richtige Richtung gehe.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von den impressionistischen Gitarrenklängen des ebenfalls aus Bellheim stammenden Gitarristen Claus Boesser-Ferrari. Die begleitende Kunstausstellung im Souterrain bestückt die Speyerer Fotografin Lena Csercsevics, die eine Auswahl aus ihrer Fotoserie „Life in pieces“ zeigt, Fotografien, aufgenommen in den unterschiedlichsten Ländern und Momenten, „irgendwo zwischen Indien, Argentinien und hier“.

Termin

David Emling liest am Donnerstag 1. September, um 19 Uhr in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs aus seiner Novelle „Daniels Hang“ (Verlag Neuwerk, 104 Seiten, als Taschenbuch 11 Euro, gebunden 16 Euro). Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel, wie sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis: 5 Euro. Schüler, Studierende und Azubis frei. Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online via Youtube teilnehmen: www.literatur010922.herrenhof-mussbach.de.