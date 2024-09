Wie immer am letzten Sonntag im September findet auch dieses Jahr wieder das Fest „Viele Kulturen, eine Stadt“ rund um den Brunnen auf dem Neustadter Marktplatz statt. Es ist bereits die 31. Auflage der Reihe, die Menschen verschiedenster Herkunft, Sprache und Hautfarbe durch gemeinsames Feiern miteinander verbinden und zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen will. Ein Anliegen, das vielleicht nie in den 31 Jahren wichtiger war als heute.

Die Überschrift des diesjährigen Events lautet „Wir müssen reden“. Selten war ein Motto besser gewählt, denn gerade in schweren Zeiten