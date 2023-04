Am Gehweg in der Landauer Straße stehende dringende Arbeiten an. Daher wird nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag bis Freitag (17. bis 21. April) in Höhe der Jet-Tankstelle eine Baustelle eingerichtet. Vor der Ampel muss daher die Straße in Richtung Innenstadt auf eine Fahrspur verengt werden. Für Fußgänger werde ein Notweg eingerichtet. Trotz der Baustelle könne an der Ampel aber unverändert auch rechts abgebogen werden, so die Verwaltung.