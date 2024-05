Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1061 Kilometer, über 20. 000 Höhenmeter. Das sind die Eckdaten der Mittelgebirge Classique, die am Sonntag in Neustadt startet. Das Rennen, in dem sich die Fahrer selbst verpflegen, ist innerhalb von vier Stunden ausgebucht gewesen. Der Gewinner bekommt nichts. Diesmal ist „eine echte Hausnummer“ unter den 130 Sportlern.

Nach dem großen Erfolg der vergangenen beiden Auflagen fällt am 12. Mai in Diedesfeld das dritte Mal der Startschuss für das spektakuläre Ultra-Radmarathon-Rennen „Mittelgebirge