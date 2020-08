Im Landkreis Bad Dürkheim ist am Donnerstag ein neuer Corona-Fall hinzugekommen. Somit sind dort bislang 349 Menschen an dem Virus erkrankt. Aktuell gibt es sechs aktive Infektionen – und damit genauso viele wie in Neustadt. In der Stadt ist die Anzahl der Erkrankten vom Vortag mit 140 stabil geblieben. Auch im Kreis Südliche Weinstraße hat das zuständige Gesundheitsamt keinen neuen Corona-Fall gemeldet.