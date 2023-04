Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Pfalz ist die Band „Olimpia & The Diners“ noch ziemlich unbekannt, doch beim Wespennest-Sommerfest überraschte sie am Samstag aufs Angenehmste und ließ es im „Konfetti“-Garten ordentlich krachen.

Gleich doppelten Grund zum Feiern hatte am Samstag der Kulturverein „Wespennest“. Zum einen kann er in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag begehen, zum anderen war es ihm jetzt