Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag versucht, in die Neustadter Marienkirche einzubrechen. Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen festgestellt, dass jemand versucht hat, die massive Seiteneingangstür aufzuhebeln, allerdings erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.