Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Freitag, 19., und Mittwoch, 24. Juli, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Wolfenacker einzudringen. Der Versuch, die Haupteingangstür aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Zeugen, die in dieser Zeit mögliche verdächtige Personen gesehen haben, können sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail über pineustadt@polizei.rlp.de melden.