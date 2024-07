Am Samstag ist gegen 1.45 Uhr versucht worden, in eine Bäckereifiliale in der Landauer Straße einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter versuchten, die Eingangstür der Bäckerei einzudrücken, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.