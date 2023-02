Hassloch. Unbekannte haben sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Sonntag, 19. Februar, und Montag, 20. Februar, Zugang zu mehreren Kleingärten an der Landstraße L 532 zwischen Haßloch und Neustadt („Mußbacher Weg“) in Haßloch verschafft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Haßloch sind mindestens sieben Grundstücken von den Einbrüchen betroffen. Dabei drangen der oder die Täter in die dortigen Wohnwagen und Gartenhäuser ein. „Die genaue Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern weiter an“, teilen die Beamten mit. Sie suchen deshalb Zeugen, aber auch Betroffene der Einbruchserie. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den Einbrüchen können auch per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Haßloch übermittelt werden.