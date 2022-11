Während des Martinsumzuges ist in St. Martin in ein Einfamilienhaus am Feldrand eingebrochen worden. Die Täter hebelten ein Fenster im hinteren Bereich des Anwesens auf, gelangten so ins Haus und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Täter flüchteten vermutlich über das angrenzende Feld, so die Polizei.