Unbekannte sind laut Polizeibericht in den vergangenen Tagen in einen Lagerraum am Sportplatz eingebrochen und haben diverse elektronische Geräte entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen.