Der Schaden war höher als der Wert des Diebesguts: Unbekannte haben laut Polizeibericht zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, die Hintertür zum ehemaligen Jugendzentrum in Lindenberg aufgehebelt. Die Täter gelangten so in das derzeit sanierte Objekt Grundschule/Gemeindezentrum in der Hauptstraße. Aus dem Gebäude nahmen sie fünf Trommeln mit Elektrokabeln (Kupferleitungen) einer Baufirma aus Lindenberg im Gesamtwert von zirka 1000 Euro mit. Die Haupteingangstür zur Eingangshalle wollten die Täter ebenfalls aufhebeln, was jedoch misslang. Sie rissen stattdessen den Außengriff ab. Weiterhin beschädigten die Unbekannten die Nebentür zum zukünftigen Dorfgemeinschaftsraum. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt, Telefon 06321 854-0, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de, und auf jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.