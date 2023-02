Unbekannte haben laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fenster einer Wohnunterkunft in der Europastraße eingeschlagen. Aus der Wohnung nahmen sie Bargeld in Höhe von 2300 Euro mit. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2500 Euro. Hinweise an Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de.