Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in das Pfarrheim in der Langgasse in Haßloch eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, gewaltsam über ein Bürofenster Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Für den Abtransport des Tresors nutzten sie nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich eine Mülltonne des Pfarrheims, die laut Polizei später auf einem nahe gelegenen Parkplatz gefunden wurde. Wie hoch der entstandene Schaden ist, stehe noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Neustadt sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de.