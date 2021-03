In der Nacht auf Sonntag wurde in das katholische Pfarrhaus in der Kirchstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nach mehreren Aufbruchsversuchen an verschiedenen Türen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Innern wurden die Küche und Büros nach Wertgegenständen durchsucht. Zwei Laptops, ein PC-Bildschirm und eine Spendenkasse wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 entgegen.