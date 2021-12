Zwischen Donnerstag, 23. Dezember, und Samstag, 25. Dezember, 19 Uhr, haben sich unbekannte Täter über eine defekte Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Bayernplatz verschafft. Laut Polizei hebelten sie dann eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde ausschließlich Bargeld in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Neustadt, Telefon 06321 8540 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.