Bislang unbekannte Täter sind Angaben der Polizei zufolge zwischen Freitag und Montag in ein Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße eingebrochen. Die Täter haben die Haupteingangstür aufgehebelt und dann im Gebäude mehrere Büros durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Ermittlungen dazu, was alles gestohlen worden ist, dauern noch an. Hinweise zur Tat an die Polizei Neustadt: Telefon 06321 8540.