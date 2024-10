Bislang noch unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Sonntag, 20. Oktober, auf Montag, 21. Oktober, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rohbau in der Straße „Am Pfefferminzbähnel“ in Lachen-Speyerdorf verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Einbrecher Baumaterialien, deren Wert geschätzt im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, entweder unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an: pineustadt@polizei.rlp.de.