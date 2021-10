Am Donnerstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr wurde in ein Reihenhaus in Kirrweiler eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zum Anwesen, durchsuchten es nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.