Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Arztpraxis in der Lindenstraße in Neustadt eingebrochen. Nach Angaben der Kriminalpolizei haben sie 200 Euro Bargeld, einen Autoschlüssel und im Anschluss einen mintfarbenen Fiat 500 mit Neustadter Kennzeichen gestohlen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Neustadt unter Telefon 06321 854-4652.