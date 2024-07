Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs in die Media-Markt-Filiale in der Chemnitzer Straße. Ein Mitarbeiter informierte die Polizei am Dienstag kurz vor 4 Uhr über den Einbruch. Er hatte kurz zuvor gesehen, dass Personen weglaufen und dann eine beschädigte Scheibe an der Lagerhalle festgestellt. Außerdem waren Werkzeugspuren am Fensterrahmen zu sehen. In der Lagerhalle war eine Kabeltrommel zum Teil aufgerollt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen: Telefon 06321 8540.