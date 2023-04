Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße Unterried (Nähe Grünabfallsammelstelle) in Kirrweiler eingebrochen. Gestohlen wurden diverse Stromkabel, ein Kompressor sowie eine Rüttelplatte. Nach Angaben der Polizei entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.