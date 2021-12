Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Heiligabend in die integrative Kindertagesstätte Regenbogen in Lachen-Speyerdorf eingebrochen. Der Polizei zufolge verschafften sie sich Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Alle Räume seien nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden vier neue Laptops gestohlen, zudem wurde ein Tresor geöffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.