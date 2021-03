Im Zeitraum zwischen Samstag, 13., und Samstag, 27. März wurde laut Mitteilung der Polizei in ein Gartenhaus im östlichen Forst eingebrochen. Unbekannte Täter überstiegen das verschlossene Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort brachen sie mit Gewalt das am Gartenhaus angebrachte Vorhängeschloss auf, um anschließend eine Wasserpumpe zu entwenden. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.