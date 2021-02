Zu einem Hauseinbruch kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 7. Februar, und Samstag, 13. Februar, in der Schmähgasse. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Geschädigte waren in der Zeit nicht zu Hause. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 06324-9330, Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.