In der Nacht zum Samstag ist in ein mehrgeschossiges Geschäftshaus in der Neustadter Schütt eingebrochen worden. Aus den aufgebrochenen Büro- und Praxisräumen wurden Geldkassetten, eine Bronzefigur und ein iPad entwendet. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 13.000 Euro. Zeugen hätten gegen 23 Uhr eine schwarze Limousine mit osteuropäischem Kennzeichen gesehen. Allerdings seien nur kleine Teile des Kennzeichens bekannt. Daher hofft die Polizei auf weitere Hinweise unter Telefon 06321 8540.