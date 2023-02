In der Nacht auf Samstag wurde in die Büroräume eines Dienstleistungsbetriebs auf dem Friedrich-Ebert-Platz eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter zwei Türen auf und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.