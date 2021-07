Ein Bürogebäude in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwei Busunternehmen teilen sich die Räume, zu denen sich die Diebe gewaltsam Zutritt verschafften, indem sie ein Fenster aufhebelten. Schränke und Rollcontainer wurden aufgebrochen und durchwühlt. Gestohlen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe. Was außerdem entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.