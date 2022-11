Bargeld in noch unbekannter Höhe und Schmuck haben bisher unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einem Autohaus in der Neustadter Weinstraße erbeutet. Laut Polizeibericht hebelten zwei Unbekannte gegen 0.20 Uhr die Terrassentür zum an das Autohaus angrenzende Wohnhaus auf. Sie durchwühlten im Gebäude sowohl Privat- als auch Geschäftsräume und flohen dann mit ihrer Beute. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.