Am Montag zwischen 16.55 und 18.35 Uhr sind Unbekannte in ein Reihenhaus in der Berliner Straße eingebrochen, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Die Bewohner waren nicht da. Laut Polizei wurde Schmuck gestohlen. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06321 8540 melden.