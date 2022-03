Unbekannte schlugen in der Nacht auf Mittwoch das Fenster eines Getränkehandels im Industriegebiet in Kirrweiler ein und verschafften sich damit Zugang zum Unternehmen. Gestohlen wurde aber nichts. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323-9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.