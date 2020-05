Hohen Sachschaden von etwa 50.000 Euro richteten unbekannte Täter an, die in eine Physiopraxis in der Martin-Luther-Straße eingebrochen sind. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr. Die Täter stahlen einen Computer, versprühten Farbe in den Praxisräumen und beschädigten die Einrichtung. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter und fragt, wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Martin-Luther-Straße gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.