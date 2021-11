In einen Industriebetrieb an der Steinmühle eingebrochen sind laut Polizeimeldung Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagmittag. Die Täter sollen über ein Fenster eingestiegen sein und sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen sie EDV-Equipment mit. In dem Zusammenhang sucht die Polizei vier bislang unbekannte Männer, die sich am frühen Sonntagmorgen in dem Bereich auffällig verhalten haben sollen. An einem Firmengebäude in den Seewiesen entdeckten außerdem Spaziergänger am Sonntagmittag eine eingeschlagene Scheibe. Eine Polizeikontrolle vor Ort ergab, dass unbekannte Täter im Objekt gewesen waren und dort mehrere Schreibtische durchsucht hatten. „Bislang ist bekannt, dass Bargeld entwendet wurde“, teilen die Beamten mit. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen.