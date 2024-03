Eine Neustadter Firma ist am Samstagvormittag von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die Täter zwischen 6.10 und 9 Uhr in das Gebäude des Unternehmens in der Rotkreuzstraße ein. Dafür hebelten sie ein Kellerfenster auf. Im Gebäude selbst brachen sie den Angaben zufolge mehrere Türen auf. Sie erbeuteten einen schweren Stahltresor, der sich im ersten Obergeschoss befand. Zunächst wuchteten sie ihn mit einer Sackkarre in den Hof des Anwesens, bevor sie ihn abtransportierten. Über die Art der Beute machte die Polizei keine genauen Angaben, sie geht aber davon aus, dass der Sachschaden, den die Einbrecher verursachten, deutlich höher ist als der Wert der Beute. Insgesamt gehen die Beamten von einem Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro aus. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich bei der Polizei Neustadt melden, Telefon 06321 8540, pineustadt@polizei.rlp.de.