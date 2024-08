Gewaltsam Zutritt haben sich Unbekannte zu einem Gartengrundstück im Bereich der Neustadter Martin-Luther-Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie dazu zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 13.40 Uhr, eine Kette auf. Aus einer unverschlossenen Hütte stahlen die Täter mehrere Gartengeräte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 920 Euro. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt in Verbindung zu setzen.