Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr versucht, in den Aldi-Markt in der Martin-Luther-Straße einzubrechen. Laut Polizei scheiterten die Täter jedoch an der Eingangstür. Die Täter hätten Schäden an der Tür verursacht. Es sei ihnen aber nicht gelungen, in den Markt zu gelangen. Dagegen haben Unbekannte am Samstagmorgen zwischen 6.15 und 7.15 Uhr aus einem in der Hauptstraße (Fußgängerzone) geparkten Auto eine Geldbörse und eine Geldmappe gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter zuvor eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Hinweise von Zeugen zu beiden Taten an die Polizei unter Telefon 06321 8540.