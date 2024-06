Ein Firmengebäude in der Neustadter Oswald-Wiersich-Straße war nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter richteten dabei einen immensen Sachschaden an, den die Ermittler auf insgesamt rund 100.000 Euro beziffern. Zunächst brachen die Einbrecher ein Rolltor auf und gelangten so auf das Firmengelände. Dann schlugen sie eine Fensterscheibe ein und konnten die Halle der Firma betreten. Aus der Halle stahlen die Täter mehrere mit Kupfer befüllte Fässer. Für den Abtransport der Fässer musste der Polizei zufolge ein größeres Fahrzeug genutzt werden. Hinweise von Zeugen an die Polizei Neustadt: Telefon 06321 8540.