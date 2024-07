Unbekannte sind laut Polizei zwischen Freitag und Montag in eine Baustelle in der Landauer Straße eingebrochen. Dort haben die Täter eine Holztür an einem leerstehenden Gebäude eingetreten und ein Starkstromkabel gestohlen. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Hinweise von zeugen unter Telefon 06321 8540.