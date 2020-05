Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Haßloch einen Mann festgenommen, der versucht hatte, in ein Elektrofachgeschäft einzubrechen. Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Täter kurz nach 3 Uhr auf frischer Tat ertappt, als dieser den Hintereingang des Geschäfts aufbrechen wollte. Zunächst konnte er den Täter festhalten. Noch bevor die Polizei eintraf, konnte der Einbrecher aber zu Fuß flüchten. Als die Beamten das Auto des Täters in der näheren Umgebung sichteten, ging die Verfolgung motorisiert weiter. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise des Mannes musste die Verfolgung zeitweise abgebrochen werden. Im Bereich der L 530 konnte die Spur wieder aufgenommen werden, und letztlich konnte der Täter festgenommen werden. Er zeigte sich geständig.