Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr über das Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Straße Im Kirchfeld eingebrochen. Nach Polizeiangaben ist noch offen, ob auch etwas gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich telefonisch 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.