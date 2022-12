In der Zeit vom 24. Dezember, 16.30 Uhr, bis 25. Dezember, 2.30 Uhr, sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Zwei-Familien-Hauses in der Straße Auf den Osterwiesen in Geinsheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die Terrassentür auf. Zwar wurde die komplette Wohnung durchsucht, doch konnten die Täter nur einen geringen Bargeldbetrag sowie einen versilberten Serviettenhalter erbeuten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321 8540 melden.