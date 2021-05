Einen Einbrecher überrascht hat eine Angestellte des Kindergartens „Haus Kunterbunt“ in der Haßlocher Trifelsstraße am frühen Freitagmorgen. Als sie gegen 6.20 Uhr die Kita betrat, flüchtete ein junger Mann durch ein Fenster nach draußen. Offensichtlich hatte sie ihn bei der Tatausführung gestört. Der Täter fuhr mit einem E-Scooter über einen geteerten Feldweg in Richtung Badepark davon. Der Einbrecher wird als 18 bis 25 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß beschrieben und war dunkel gekleidet. Vermutlich hatte er einen Rucksack bei sich. Aus dem Kindergarten wurde ein Laptop gestohlen. Die sofort eingeleitete intensive Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, 06324/9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.