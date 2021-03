Einbrecher haben laut Polizeibericht eine Kindertagesstätte im Adamsweg in Neustadt heimgesucht. Sie drangen in der Nacht zum Donnerstag in die Räume ein, wobei sie ein Fenster einschlugen. Die Täter erbeuteten IT-Hardware und Bargeld. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf mindestens 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat, Telefon 06321 854-4650 oder 06321 854-0, entgegen.