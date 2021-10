Beide Haßlocher Grundschulen sind am Montagabend von Einbrechern heimgesucht worden. Vermutlich zwei Jugendliche, so die Polizei, brachen in die Schillerschule ein und hebelten zahlreiche Türen und Büroschränke auf. Gegen 20.45 Uhr machte der Hausmeister der Schillerschule eine verdächtige Wahrnehmung und verständigte die Polizei. Die Diebe entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag und einem Laptop. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. In der selben Nacht war auch die Ernst-Reuter-Schule das Ziel von Einbrechern. Aus dem Sekretariat und den Büros der Schulleitung wurden rund 100 Euro Bargeld entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.