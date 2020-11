Unbekannte haben am Samstag versucht, in ein Mehrparteienhaus in der Spitalbachstraße in Neustadt einzubrechen. Nach Angaben der Polizei soll sich die Tat zwischen 6.30 und 18.15 Uhr ereignet haben. Trotz mehrfacher Hebelversuche gelang es den Dieben nicht, in die Wohnung zu kommen. Dafür verursachten sie einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet im Zeugenhinweise unter Telefon 06321-8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de.