Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ist nach Angaben der Polizei in das Bürogebäude am Neustadter Hauptfriedhof eingebrochen worden. Eine Reinigungskraft habe am Samstagmorgen eine eingeschlagene Scheibe entdeckt und die Polizei verständigt. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Täter durch ein Fenster in das Bürogebäude an der Landauer Straße gekommen. Sie brachen verschlossene Zimmertüren und Büroschränke auf. Die Schränke wurden durchwühlt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06321 8540.